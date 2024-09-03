نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الإفراج عن الرهائن أحرزت تقدمًا ويجب أن يتحلّى كلا الجانبين بالمرونة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه خلال الأيام المقبلة ستتابع واشنطن التواصل مع الشركاء الإقليميين لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل، مؤكدة أنه حان الوقت لإتمام اتفاق غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب أبلغت الوسطاء موافقتها على الانسحاب من محور فيلادلفيا بالمرحلة الثانية من الصفقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد سابقا تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا، مجددا التأكيد على أن موقفه ثابت بشأن محور فيلادلفيا ولن يتغير.

ومن جانبها، نقلت "القاهرة الإخبارية" في وقت سابق عن مصدر رفيع المستوى قوله إنّ مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.