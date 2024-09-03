ديسكفر تعلن عدم تأثرها بإضراب الأطقم الجوية الذي استمر ستة أيام

أبدت شركة ديسكفر الألمانية للطيران عدم تأثرها بإضراب الأطقم الجوية الذي استمر على مدار ستة أيام بدعوة من نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" ونقابة المضيفين الجويين"أوفو".

وقال بيرند باور رئيس الشركة المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية :"ما زلنا لا نرى ضرورة للرد على المصالح السياسية وألعاب السلطة من قبل النقابتين القطاعيتين" مشيرا إلى أن الأيام الستة من الإضراب أظهرت بوضوح أن غالبية الموظفين لا يريدون أن يخيبوا آمال الركاب.

تجدر الإشارة إلى أن ديسكفر المتخصصة في رحلات العطلات تمكنت خلال فترة الإضراب من تسيير أربع من كل خمس رحلات إقلاع اعتمادا على أطقمها الخاصة.

وكان الإضراب بدأ يوم الثلاثاء الماضي وانتهى مساء أمس الأحد بعد تمديده ليومين حيث كان من المقرر بالأساس أن ينتهي مساء يوم الجمعة الماضي.

في المقابل، اعتبرت نقابة كوكبيت الإضراب ناجحا وخطوة أولى نحو إبرام عقد عمل مستدام وشامل. وأشار رئيس النقابة أندرياس بينهايرو، إلى أن الموظفين واصلوا الدفاع عن مصالحهم رغم محاولات التخويف من قبل صاحب العمل. وأضاف أن الموظفين "يريدون أن يختاروا بأنفسهم من يتفاوض نيابة عنهم بشأن شروط التفاوض الجماعي الخاصة بهم. سنفرض إرادتنا في نهاية المطاف." وأكد أنهم مستعدون في أي وقت لاستئناف المفاوضات.

ومن خلال هذه الإضرابات، تسعى النقابتان الممثلتان للعاملين في قطاعي الطيارين والضيافة الجوية والمتجذرتان في مجموعة لوفتهانزا إلى إبرام اتفاقيتي أجور تخص كلا منهما على حدة، وذلك بعدما كانت إدارة الشركة توصلت إلى اتفاق مع نقابة "فيردي" المنافسة، للعاملين في قطاع الخدمات على اتفاقية أجور للطيارين والمضيفين.

وتدعي نقابتا "أوفو" و"كوكبيت" أن "فيردي" تمثل فقط عددًا قليلاً من الطيارين وأطقم الضيافة في الشركة.

يذكر أن "ديسكفر إيرلاينز" التي تأسست في عام 2021، تقوم بتسيير 27 طائرة من ميونيخ وفرانكفورت إلى وجهات سياحية في أوروبا وخارجها، ومن المتوقع أن يرتفع عدد طائرات أسطول الشركة إلى 33 طائرة بحلول منتصف عام 2027. ويعمل على متن الطائرات حوالي 1900 شخص، ويُعتقد أن عددًا غير معروف من هؤلاء من الأعضاء النقابيين.

وأعلن باور أنه عازم الآن على التركيز بسرعة على تنفيذ العقدين الجماعيين المبرمين مع نقابة "فيردي".