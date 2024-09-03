حماس: محور فيلادلفيا حدود مصرية فلسطينية مشتركة لا نقبل وجود طرف ثالث عليها

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجعل من ملف محور فيلادلفيا معضلة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن الأمريكيين أكدوا تمسكهم بما قُدِّم من ورقة ووافقت عليها المقاومة وتضمنت انسحابًا من محور فيلادلفيا.

وتابع: «نحن قلنا موقفنا بوضوح إن محور فيلادلفيا هو حدود مصرية فلسطينية مشتركة، لا نقبل أن يتواجد عليها طرف ثالث».

وأشار إلى أن البقاء الذي يريده الاحتلال هو من أجل الهيمنة والسيطرة على معبر رفح، وبالتالي استمرار إطباق الحصار على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الحركة ترفض أن يكون هناك حصار.

ولفت إلى أن الحركة أبلغت الأطراف مبكرًا أنه إن لم يكن هناك انسحاب كامل من فيلادلفيا فلا يمكن القبول بأي صيغة تسمح ببقاء الاحتلال عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم 2 سبتمبر، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الاسرائيليين في هذا الشأن.

وحملت مصر، الحكومة الاسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وشددت على حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.