وزير العدل اللبناني: القضاء قال كلمته بشأن رياض سلامة ونحن نحترم قراره

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علق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي هنري الخوري، على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قال الخوري، في تصريحات مقتضبة اليوم الثلاثاء: «القضاء قال كلمته، ونحن نحترم قرار القضاء».

وأفاد مصدر قضائي لبناني كبير لوكالة «رويترز» للأنباء، بإلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان.

وقالت فضائية «LBC» اللبنانية، إن مدعي عام التمييز جمال الحجار، أعطى إشارة بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق، على ذمة التحقيق بشبهة سرقة أموال مصرفية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن سلامة وصل إلى قصر العدل، للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.

وكشفت المعلومات أن «التحقيق مع سلامة يتناول ملف شركة (أوبتيموم) والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات».