صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 40 ألفا و819 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ333 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و67 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفًا و819 شهيدًا، و94 ألفًا و291 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس، استشهد مواطنان أحدهما طفل من عائلة أبو شاب، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال غرب المدينة، ونقلا إلى مستشفى ناصر في المدينة، كما تعرضت ذات المنطقة لقصف الاحتلال المروحي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في محيط مفرق الشهداء بمخيم البريج وسط القطاع، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار شرق المخيم.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه محيط تبة النويري وأرض أبو معلا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ومحيط شركة الكهرباء شمال المخيم.

ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة الجدبة واشتعلت النيران فيه دون إصابات بصفوف المواطنين في شارع النفق شرق المدينة.