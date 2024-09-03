حماس: الحديث عن مبادرة أمريكية جديدة يعطي نتنياهو فرصا لمزيد من قتل الفلسطينيين

قال القيادي حركة حماس أسامة حمدان، إنه لا يوجد شيء جديد سوى ما يتم تداوله في الإعلام حول مفاوضات وقف إطلاق النار، وما يجري الحديث به مع الوسطاء حول نية الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مقترح جديد.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، مساء الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية شريكة للاحتلال في كل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة.

ولفت إلى أن واشنطن لم تضغط بالشكل المناسب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، وسهلت لهم الاستمرار في هذه الجريمة من خلال الدعم السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، ولم تقم بما هو مطلوب منها كي يلتزم بالمبادرات التي قُدمت.

ولفت إلى أن الحديث الأمريكي عن تقديم مبادرة، هو محاولة لامتصاص الغضب نتيجة الفشل الإسرائيلي والأمريكي، ومحاولة إضافية لتمرير الوقت لإعطاء نتنياهو فرصًا لمزيد من القتل بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه بأنه ليس المطلوب أن تكون هناك مبادرة جديدة، وأن المطلوب إلزام نتنياهو بما قُدِّم ووافقت المقاومة عليه في الثاني من يوليو الماضي.

وشدد على أن هذا هو المخرج وليس مزيدا من التفاوض الذي لا أفق له، موضحًا أن نتنياهو كان واضحًا وصريحًا أنه لن يقبل أي مبادرات جديدة خلال مؤتمره الصحفي يوم أمس.