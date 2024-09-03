استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مبنى كلية تؤوي نازحين بغزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف مبنى كلية تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن قصفا إسرائيليا استهدف كلية نماء شمال غرب مدينة غزة ما أدى إلى عدد من الشهداء والمصابين.

وأضاف البيان أن هناك تهديدًا من جيش الاحتلال بقصف الكلية مرة أخرى.

وفيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، أفادت وزارة الصحة في القطاع بأن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و67 إصابة خلال ال 24ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفًا و819 شهيدًا، و94 ألفًا و291 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.