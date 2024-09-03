 مصرع 12 مهاجرا على الأقل أثناء محاولة عبور القناة الإنجليزية - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 11:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصرع 12 مهاجرا على الأقل أثناء محاولة عبور القناة الإنجليزية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 11:12 م

لقي 12 مهاجرا على الأقل حتفهم إثر غرق قاربهم أثناء محاولة عبور القناة الإنجليزية، حسبما قال خفر السواحل الفرنسي اليوم الثلاثاء.

وأكد خفر السواحل عدد الوفيات بعد إنقاذ ما يصل إلى 65 شخصا قبالة ساحل "كاب جريس نيز" اليوم الثلاثاء.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر الحادث بأنه "مروع ومأساوي للغاية"، وقالت إن الجهود "الحيوية" لتفكيك "عصابات التهريب الخطيرة والإجرامية" وتعزيز أمن الحدود "يجب أن تمضي قدما بسرعة"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

من جانبه، وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الحادث بأنه "تحطم مروع لقارب " وأضاف على موقع "اكس" أن "الحصيلة المؤقتة تبلغ 12 وفاة، واثنين في عداد المفقوين والعديد من المصابين".

وأضاف دارمانان "تم تعبئة كل خدمات الحكومة للعثور على المفقودين ورعاية الضحايا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك