مصرع 12 مهاجرا على الأقل أثناء محاولة عبور القناة الإنجليزية

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لقي 12 مهاجرا على الأقل حتفهم إثر غرق قاربهم أثناء محاولة عبور القناة الإنجليزية، حسبما قال خفر السواحل الفرنسي اليوم الثلاثاء.

وأكد خفر السواحل عدد الوفيات بعد إنقاذ ما يصل إلى 65 شخصا قبالة ساحل "كاب جريس نيز" اليوم الثلاثاء.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر الحادث بأنه "مروع ومأساوي للغاية"، وقالت إن الجهود "الحيوية" لتفكيك "عصابات التهريب الخطيرة والإجرامية" وتعزيز أمن الحدود "يجب أن تمضي قدما بسرعة"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

من جانبه، وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الحادث بأنه "تحطم مروع لقارب " وأضاف على موقع "اكس" أن "الحصيلة المؤقتة تبلغ 12 وفاة، واثنين في عداد المفقوين والعديد من المصابين".

وأضاف دارمانان "تم تعبئة كل خدمات الحكومة للعثور على المفقودين ورعاية الضحايا".