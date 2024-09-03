مدير وكالة الطاقة الذرية يتوجه اليوم إلى كييف وسط مخاوف بشأن محطة زابوريجيا

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يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى كييف مجددا اليوم الثلاثاء.

ويعتزم جروسي زيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، حسبما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جنيف اليوم الاثنين.

وتخضع محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لسيطرة روسيا بعد احتلالها للمحطة في عام 2022. وكانت المحطة هدفا لهجمات متكررة وعمليات تخريب تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وقال جروسي في منتصف أغسطس الماضي إن الوضع الأمني "يتدهور"، وذلك بعد وقوع انفجار في المنطقة المجاورة تماما للمحطة، والذي قال خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه نجم عن مسيرة كانت تحمل عبوة ناسفة.