- ما يحدث بالسودان له أثره على دول الجوار بالقرن الأفريقي والساحل.. ولم نتمكن من تحقيق الإختراق المطلوب

قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لدينا وضع في ليبيا في منتهى الهشاشة لكن نثق في حكمة عدد من الليبين ممن لهم قدرة على التوصل لمخرج من الوضع الذي تواجهه الدولة هذه الفترة، موضحاً أن ليبيا بلد عربي هام للإقليم العربي قبل أوروبا وأفريقيا.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح بنقابة الصحفيين حول "الجامعة العربية وتحديات المنطقة .. رؤى وسيناريوهات مستقبلية، متحدثا عن الجامعة العربية، وقضية فلسطين، والجامعة والمنظمات الدولية، والحرب فى السودان.

وأكد زكي أن الجامعة العربية تهتم بالوضع الليبي وحاولت في هذا الملف كثيرا ومنها الاجتماع الذي تم عقده على مستوى مجالس ليبية نواب ورئاسي، موضحا أننا سنجمعهم مرة أخرى مع توسيع نطاق المشاركات من أجل التوصل لتفاهمات حول إمكانية الخروج من أزمة ليبيا الحالية والانتهاء من صياغة دستور جديد ووضع قواعد للانتخابات التي يأمل حدوثها في ليبيا بالمستقبل القريب.

وحول الوضع في السودان، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن لجامعة حاولت التهدئة من الأوضاع قليلا حتى يتمكن السودان من استعادة السلام والاستقرار سريعا، لكن لم نتمكن من تحقيق أي اختراق في هذا الموضوع.

ونبه أن: ما يحدث بالسودان له أثره على دول الجوار في القرن الأفريقي والساحل وشمال أفريقيا بشكل عام، موضحا أن الوضع في السودان يحتاج عمل أكثر.

وكان حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، قد أعلن استضافة لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، الثلاثاء، السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وذلك في حوار مفتوح حول "الجامعة العربية وتحديات المنطقة.. رؤى وسيناريوهات مستقبلية"، متحدثا عن الجامعة العربية، وقضية فلسطين، والجامعة والمنظمات الدولية، والحرب في السودان.