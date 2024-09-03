مرموش يرفض الانتقال لـ فولهام الإنجليزي

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رفض عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، عرضا للانتقال إلى فولهام الإنجليزي، في الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لصحيفة «بيلد» الألمانية، رفض عمر مرموش الانتقال لـ فولهام ونوتينجهام فورست في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية مفضلا الاستمرار مع آينتراخت فرانكفورت.

نجح مرموش في قيادة آينتراخت فرانكفورت للفوز على هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف، سجل منها مرموش هدفا وصنع آخر.

ويتواجد مرموش في الوقت الحالي في معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 في المغرب.