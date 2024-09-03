وفاة 11 شخصا بعد اصطدام حافلة بحشد من الناس شرقي الصين

تم تأكيد وفاة 11 شخصا، بينهم 5 من تلاميذ المدارس، وإصابة آخرين بجروح، إثر اصطدام حافلة بحشد من الطلاب والبالغين عند بوابة مدرسة متوسطة في محافظة دونجبينج بمقاطعة شاندونج شرقي الصين صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لشرطة المحافظة.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، وقع الحادث في مدينة تايان بالمحافظة، عندما اصطدمت الحافلة بمجموعة من الطلاب كانوا ينتظرون عند بوابة مدرستهم المتوسطة.

وأفاد تلفزيون الصين الرسمي بأن السائق فقد سيطرته على الحافلة عند أحد التقاطعات، مما أدى إلى الحادث الدموي.

وأصيب 24 شخصا، بينهم واحد في حالة حرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا مع السائق لتحديد ملابسات الحادث.