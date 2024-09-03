أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، أن تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 6ر9٪ لم يحدث بالمصادفة، بل كان نتيجة لجهود الحكومة، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتدر برس أوف باكستان.

ونقلت بلومبرج عن شريف قوله في تغريدة على صفحته على منصة إكس، إن بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني، أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 9.6٪ في أغسطس الماضي، وهي أول مرة يقل فيها المعدل عن رقمين مئويين منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وقال رئيس الوزراء إن تركيز حكومته انصب على توفير حياة مريحة للمواطن البسيط.

وأوضح شريف: "لم ينته عملنا بعد، وهناك الكثير الذي ينبغي عليان القيام به، ولكننا نتقدم بالفعل بشكل حقيقي".