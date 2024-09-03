الشركة السعودية للنقل البحري: الناقلة أمجاد لم تستهدف أثناء مرورها بالبحر الأحمر

قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، اليوم الثلاثاء، إن الناقلة «أمجاد» المملوكة لها كانت تبحر في البحر الأحمر أمس الاثنين بالقرب من ناقلة أخرى تعرضت لهجوم، لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي أضرار أو إصابات.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أضافت الشركة في بيان لها: «نؤكد بشكل لا لبس فيه أن أمجاد لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي إصابات أو أضرار. لا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع».

وأشارت إلى أن «البحري» أبلغت جميع السلطات المعنية على الفور، وتظل على اتصال مستمر مع طاقمها، مؤكدة أنها «تراقب الوضع عن كثب».

وأمس الاثنين، تعرضت ناقلة نفط وسفينة تجارية أخرى في جنوب البحر الأحمر، لهجمات يعتقد مسئولية الحوثيين عنها دون تسجيل خسائر بشرية.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أن ناقلة نفط تحمل علم بنما وسفينة تجارية تعرضتا للهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن، الاثنين، مع إصابة ناقلة النفط بقذيفتين.