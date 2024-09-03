قصور الثقافة تطلق برنامج مصر جميلة للمواهب في المسرح والموسيقى والأدب

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، برنامج "مصر جميلة"، الذي يتضمن مجموعة من الورش التدريبية المقدمة بالمجان للرواد في مجالات: "الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى والأداء الحركي والكتابة الإبداعية"، ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من المبدعين والخبراء في تلك المجالات.

ويقدم البرنامج الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، حيث ينطلق اليوم الثلاثاء، في الخامسة مساء من قصر ثقافة تحيا مصر في حي الأسمرات، ويستمر حتى 6 سبتمبر، ثم ينطلق بمكتبة البحر الأعظم في الجيزة من 8 إلى 11 سبتمبر، وفي قصر ثقافة القناطر الخيرية من 12 إلى 15 سبتمبر، وفي الفيوم من 17 إلى 20 سبتمبر.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضرورة هذه الورش الفنية في دعم واكتشاف المواهب في المجالات الفنية والإبداعية، حيث إنه من المقرر أن تعممها هيئة قصور الثقافة في كل المحافظات.

وأشار لأهمية ورش الموهوبين في تأكيد الهوية؛ حيث تقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بإنشاء ستة فصول نوعية لتعليم فن الأراجوز بالتعاون مع خبراء في هذا الفن.



