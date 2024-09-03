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أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، فجر اليوم الثلاثاء، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية لمدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم طولكرم حاصرت أحد المنازل، فيما أطلق جنديا من وحدة القنص النار باتجاه المنزل المحاصر ما أدي لاستشهاد فتى وإصابة والده، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأضافت المصادر أن الفتى ووالده نقلا إلى مستشفى ثابت ثابت.

يذكر أن الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن المخيم خلال العدوان العسكري المستمر على المدينة ومخيمها.

كما أصيبت، مساء الاثنين، طفلة فلسطينية ومسعفة في الاقتحام الإسرائيلي، في حين يتواصل حصار مستشفيات المدينة ومخيمها.

وفي جنين، قال مراسل قناة الجزيرة إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى وسط مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم.

وفي وقت سابق أمس، فجّرت قوات الاحتلال منازل سكنية وسط مخيم جنين خاصة في شارع الدمج.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قضت على 40 مقاتلا فلسطينيا خلال الغارات وعمليات تبادل إطلاق النار في جنين.

وأكد أن قواته اعتقلت 25 فلسطينيا خلال العملية العسكرية في جنين، وأنها عثرت على مخبأ للأسلحة تحت الأرض، وأبطلت نحو 30 عبوة ناسفة، حسب البيان.

من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين أثناء اقتحامها مخيم الفوّار جنوب الخليل.

ودهمت قوة كبيرة بلدة سعير شمال شرق الخليل، في حين اندلعت مواجهات مع مقاومين في بلدة حوسان غرب بيت لحم، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي.