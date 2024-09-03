تشيلسي يعلن مغادرة كول بالمر لمعسكر منتخب إنجلترا

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أعلن نادي تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء، عن مغادره نجمه الشاب كول بالمر معسكر منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، قبل مباراة إيرلندا المرتقبة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، العامل بشبكة «سكاي» أن نادي تشيلسي أكد انسحاب كول بالمر من معسكر منتخب إنجلترا.

وأضاف بأن كول بالمر سيقضي بقية فترة التوقف الدولي في كوبهام.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره الإيرلندي يوم السبت القادم، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ثم يلقتي الأسود الثلاثة بنظيرهم الفنلندي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 10 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات البطولة ذاتها.