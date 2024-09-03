جانتس: إذا لم يقدر نتنياهو على مواجهة الضغوط ليذهب إلى البيت

قال الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقل صفقات التبادل بشكل ممنهج بما في ذلك الصفقة الأولى.

وبحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أكد جانتس أنه "إذا لم يكن نتنياهو قادرا على مواجهة الضغوط الدولية فليذهب إلى البيت"، مشيرا إلى أن "نتنياهو لن يعيد المحتجزين في غزة أحياء فهو منشغل بالبقاء السياسي".

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الإفراج عن الرهائن أحرزت تقدمًا ويجب أن يتحلّى كلا الجانبين بالمرونة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه خلال الأيام المقبلة ستتابع واشنطن التواصل مع الشركاء الإقليميين لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل، مؤكدة أنه حان الوقت لإتمام اتفاق غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب أبلغت الوسطاء موافقتها على الانسحاب من محور فيلادلفيا بالمرحلة الثانية من الصفقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد سابقا تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا، مجددا التأكيد على أن موقفه ثابت بشأن محور فيلادلفيا ولن يتغير.