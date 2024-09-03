أمين عام «المهندسين» بالإسكندرية: ندعم حديثي التخرج لمواكبة سوق العمل

قال الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام نقابة المهندسين في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء: "ندعم حديثي التخرج بمختلف التخصصات، وذلك خلال مشوارهم المهني وتقديم سبل الدعم؛ ليكونوا قادرين على مواكبة سوق العمل الهندسي".

وطالب "الحضري"، الخريجين خلال حفل تخرج طلاب كلية الهندسة، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، بالمشاركة في الأنشطة المُقدمة بالنقابة بواسطة مختلف اللجان المتنوعة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم.

فيما هنأ أمين عام نقابة المهندسين في الإسكندرية، الخريجين بمختلف تخصصاتها على تخرجهم، واصفًا يوم التخرج بأنه يوم حصاد -ليس فقط للخريجين- بل لأسرهم أيضًا، حيث يُعد تتويجًا لما بذلوه من جهد طوال سنوات الدراسة، والسير إلى طريق المستقبل من أجل النجاح، وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

يُذكر أن حفل التخرج أُقيم تحت رعاية أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب، والدكتور أكرم سليمان، عميد كلية الهندسة بالأكاديمية، والمهندس محمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بنقابة المهندسين.