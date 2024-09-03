رايت موفت البريطانية تدرس الرد على عرض الاستحواذ المنتظر من آر إي أيه الأسترالية

قالت مصادر مطلعة إن شركة رايت موف التي تدير أكبر بوابة عقارات على الإنترنت في بريطانيا من حيث القيمة السوقية ،تعمل مع بنكي يو.بي.إس جروب السويسري ومورجان ستانلي الأمريكي للرد على عرض الاستحواذ المنتظر من شركة آر.إي.أيه جروب الأسترالية.

ونفلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن رايت موف تتحدث من البنكين بشأن خطواتها التالية بعد إعلان آر.إي.أيه جروب التابعة لإمبراطورية الملياردير روبرت ميردوخ اهتمامها بتقديم عرض للاستحواذ على الشركة البريطانية. وقالت الشركة البريطانية اليوم إنها لم تتلق أي اتصال من الشركة الأسترالية ودعت مساهميها إلى عدم اتخاذ أي خطوات في ضوء هذه الأرقام.



وفي وقت سابق من اليوم قالت شركة آر.إي.أيه المسجلة في أستراليا والمملوكة لمجموعة نيوز كورب إنها تدرس الاستحواذ على رايت موف في صفقة سيتم سداد قيمتها في صورة مبالغ نقدية وأسهم، وأضافت أنها لم تبدأ التواصل مع الشركة البريطانية او تجري محادثات معها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم آر.إي. أيه تراجع بنسبة 8% في تعاملات بورصة سيدني اليوم على خلفية هذا الإعلان، وهو أكبر تراجع يومي للسهم منذ ديسمبر 2022. في الوقت نفسه فقد سهم رايت موف 5ر3% من قيمته في تعاملات بورصة لندن منذ بداية العام الحالي لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 38ر4 مليار جنيه إسترليني (8ر5 مليار دولار).

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الصفقة في حال اتمامها ستعزز وجود آر.إي.أيه التي تعتبر أكبر شركة في مجال التسويق العقاري الرقمي في أستراليا وتوسعت بالفعل في أسواق أخرى مثل الهند. في الوقت نفسه يحقق موقع رايت موف نموا مطردا في إيراداته خلال السنوات الأخيرة، في حين من المتوقع ازدهار السوق العقارية في بريطانيا ككل مع تراجع أسعار الفائدة.

ووفقا للقواعد البريطانية أصبح على شركة آر.إي.أيه الإعلان رسميا عن موقفها من تقديم عرض استحواذ أم لا حتى 30 سبتمبر الحالي.

وقالت الشركة الأسترالية في بيان اليوم إن اندماجها مع رايت موف سيتيح فرص كبيرة لتعظيم قيمة أسهم الشركتين وتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين.



