السعودية تنفي استهداف الناقلة أمجاد في البحر الأحمر

أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، الثلاثاء، أن الناقلة "أمجاد"، التي ذكرت تقارير أنها تعرضت لهجوم عندما كانت تمر في البحر الأحمر، "لم تتعرض لإصابات أو أضرار".

وأوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة رويترز: "نؤكد بشكل لا لبس فيه أن أمجاد لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي إصابات أو أضرار. ولا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع">

وأضافت: "أبلغت الشركة جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمنا، ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وكانت رويترز نقلت بوقت سابق، الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين أن ناقلة نفط سعودية وسفينة نفط أخرى ترفع علم بنما تعرضتا لهجوم، الإثنين، في البحر الأحمر قبالة اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي في وقت متأخر من مساء أمس مسئوليتها عن استهداف السفينة (بلو لاجون التي ترفع علم بنما،) بعدة صواريخ وطائرات بدون طيار "درونز" لكنها لم تذكر أي شيء عن الناقلة السعودية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط إن الحوثيين هاجموا الناقلتين بصاروخين باليستيين وطائرة "درون" انتحارية، ما أدى إلى إصابة السفينتين.

وأضافت في بيان أن السفينتين كانتا محملتين بالنفط الخام، وأن الناقلة (أمجاد) كانت تحمل نحو مليوني برميل من النفط.

وقال مصدران لوكالة رويترز في وقت سابق إن الناقلتين كانتا تبحران على مقربة من بعضهما البعض عندما أُصيبتا، لكنهما تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.

وبدأ الحوثيون شن ضربات بطائرات "درونز" وصواريخ على البحر الأحمر في نوفمبر الماضي.