الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر ربيع الأول

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، نتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٦ه.
وأكدت الإفتاء، أن غدًا الأربعاء ٤-٩-٢٠٢٤م أول أيام الشهر، مهنئة الشعب المصري بذلك.