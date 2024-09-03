الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر ربيع الأول

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، نتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٦ه.

وأكدت الإفتاء، أن غدًا الأربعاء ٤-٩-٢٠٢٤م أول أيام الشهر، مهنئة الشعب المصري بذلك.