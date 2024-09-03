إيران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بسبب العقوبات الأخيرة

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن إيران استدعت القائم بالأعمال البريطاني في طهران بسبب العقوبات البريطانية الأخيرة عليها.

وأمس الاثنين، قامت بريطانيا بتوسيع العقوبات ضد إيران، لتشمل وحدة القوات الخاصة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك وفق ما تبين من خلال القائمة السوداء المحدثة المنشورة بموقع حكومة بريطانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض قيود تنطوي على حظر دخول البلاد وتجميد الأصول في حال اكتشافها، ضد قائد إحدى وحدات الحرس الثوري الإيراني حميد فاضلي، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

كما تم فرض عقوبات على عبد الفتاح أهوازيان وبهنام شهرياري، حيث ذكرت الحكومة البريطانية أن الأول "كان متورطًا في أنشطة الحكومة الإيرانية العدائية"، التي كانت تهدف إلى زعزعة استقرار بريطانيا، بحسب تعبيرها.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن شهرياري تورط كذلك في "أنشطة لزعزعة استقرار الوضع في إسرائيل والعراق واليمن ولبنان".