تراجع التضخم في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوياته في 41 شهرًا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 41 شهرا، ليظل أقل من 3% للشهر الخامس على التوالي.

وذكرت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية أن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياسي رئيسي للتضخم ارتفع خلال أغسطس بنسبة 2% سنويا مقابل 6ر2% خلال يوليو.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي هو الأقل منذ مارس 2021 عنما بلغ معدل التضخم 9ر1% سنويا، في حين استمر معدل التضخم أقل من 3% للشهر الخامس على التوالي.

يذكر أن معدل التضخم انخفض في يناير الماضي إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2023 عندما سجل 8ر2% قبل أن يرتفع مجددا إلى 1ر3% خلال فبراير الماضي، ثم استقر عند نفس المستوى في مارس الماضي قبل أن يتراجع إلى 9ر2% في أبريل الماضي ليستمر أقل من 3% حتى الشهر الماضي.

وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تصل البلاد إلى المعدل المستهدف البالغ 2% بنهاية العام الحالي، في حين تتوقع وزارة المالية أن يكون متوسط التضخم للعام الحالي ككل 6ر2% سنويا.

وقالت كونج مي-سوك المسؤولة في هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية: "الضغوط التضخمية ضعفت إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتراجع أسعار المنتجات الزراعية".

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة الأشد تقلبا، 1ر2%، وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2021.