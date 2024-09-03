علق الإعلامي تامر أمين، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والكهرباء، والذي تناول موضوع استدامة واستقرار التغذية الكهربائية، وتكثيف العمل في مشروعات الطاقة المتجددة، ومواجهة التعديات على شبكات الكهرباء وسرقة التيار.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر شاشة "النهار"، إن الجزء الأول من الاجتماع ركز على "الحسم والحزم" في ملف سرقة الكهرباء والتعدي على حقوق الدولة والمال العام إلى جانب ضمان استدامة الكهرباء، مشددا أن الدولة ستواجه هذه الظاهرة بكل حزم بعد اليوم.

ووجه رسالة تحذيرية إلى سارقي الكهرباء، قائلاً: "أوجه رسالة تحذيرية للمواطنين سارقي الكهرباء والمعتدين على المحطات واللي ضاربين أسلاك، من بعد هذا الاجتماع خلوا بالكم، احذروا وعوا، الدولة مش هتهزر بعد اليوم، وستقابل ذلك بكل حسم وحزم".

وأكد أن الغالبية العظمى من المواطنين ملتزمون بالقانون، مضيفا أن "هناك فئة قليلة منحرفة هي التي تمارس سرقة الكهرباء وتؤثر على حقوق الآخرين، فهذا يمثل هدرا للمال العام وانتهاكا لحقوق المواطنين الملتزمين".