الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تتجاوز التوقعات

قالت منظمة الصحة العالمية في غزة، اليوم الثلاثاء، إنها تجاوزت أهدافها الخاصة بحملة التطعيمات ضد شلل الأطفال في غزة بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاق الحملة.

وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحفيين، إن المنظمة قامت بتطعيم أكثر من 161 ألف طفل تحت سن العاشرة في المنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة مقابل 150 ألف طفل كان من المتوقع تطعيمهم.

وأضاف: حتى الآن تسير الأمور على ما يرام. هذه الهدن الإنسانية ناجحة حتى الآن. لا يزال أمامنا 10 أيام، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي 16 أغسطس الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.

وقالت صحة غزة، في بيانها عبر منصة تليجرام، إن الفرق الطبية في المحافظة الوسطى تمكنت من تطعيم 158 ألفا و992 طفلا خلال يومين من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة.

وتستمر الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثاني على التوالي في المحافظة الوسطى وسط إقبال شديد من المواطنين، حسب البيان نفسه.