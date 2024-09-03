أدنوك تستعد لبيع سندات بعد عامين من الانتظار

قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستعد لطرح كمية من السندات بعد أكثر من عامين على إنشاء شركة متخصصة في هذا النشاط التمويلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة بدأت اليوم الاثنين الترويج للطرح المقبل ،والذي يتضمن بيع 3 فئات سندات بآجال 5 و10 سنوات و30 سنة. وتسعى أدنوك إلى زيادة إنتاجها النفطي في الإمارات العربية المتحدة، في حين تسعى لعقد صفقات استحواذ في الخارج مثل شراء شركة الكيماويات كوفيسترو الألمانية حيث انتهت من عملية الفحص النافي للجهالة لشركة كوفيسترو حيث يمكن أن تقدم عرضا للشراء خلال الشهر الحالي مقابل 7ر11 مليار يورو (13 مليار دولار).

وحققت أدنوك تدفقات نقدية تزيد على 30 مليار دولار خلال العام الماضي ونحو 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب مؤسسة موديز ريتنجس للتنصنيف الائتماني. وتعتبر أدنوك مصدرا لنحو 75% من إجمالي إيرادات حكومة أبوظبي ونصف إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

يأتي الطرح المنتظر للسندات، وسط تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية وتباين إشارات السوق بشأن النمو الاقتصادي، سواء بالنسبة لخطة تجمع الدول المصدرة للبترول وحلفائها ( أوبك بلس ، لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، مقابل احتمالات تباطؤ نمو اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

يذكر أن المملكة العربية السعودية باعت في يوليو الماضي سندات بقيمة 6 مليارات دولار على ثلاث شرائح في أول بيع للسندات منذ باعت سندات بقيمة 6 مليارات دولار في 2021. ووصلت قيمة الاكتتاب في الطرح السعودي الأخير إلى أكثر من 23 مليار دولار.