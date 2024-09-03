 الخارجية الفلسطينية: خريطة نتنياهو تكشف حقيقة أجندات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية: خريطة نتنياهو تكشف حقيقة أجندات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل

رام الله - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 12:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 12:37 م

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن "استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، هو استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدٍ سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وأحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين".

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع اشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه".

وأشارت إلى أن "ما عرضه نتنياهو من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم، يحتم على المجتمع الدولي احترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فوراً وقبل فوات الأوان".


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