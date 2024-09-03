قائد القيادة المركزية الجوية الأمريكية: منبهرون بمدى احترافية وقدرة القوات المصرية

قال الجنرال ديريك فرانس، قائد القيادة المركزية الجوية الأمريكية، إن «مصر أساس الاستقرار في المنطقة»، مشيرًا إلى أن واشنطن حريصة على إبرام شراكة قوية مع القاهرة.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تجري مع مصر تدريبات مشتركة وشراكات بمجالات مختلفة، معقبًا: «نحن منبهرون للغاية بمدى الاحترافية والأمور التي نتعلمها من الجانب المصري».

وأكمل: «أنا منبهر للغاية بقدرة القوات المصرية ومصر على تنظيم فعالية المعرض الدولي للطيران والفضاء بمطار العلمين بهذا القدر الكبير من الاحترافية».

وشدد على أهمية معارض الطيران التي تقيمها مختلف الدول؛ لأنها تعزز القدرة على بناء شراكات استراتيجية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للقوات الجوية الأمريكية.

واستطرد: «كقائد للقيادة المركزية الجوية الأمريكية فنحن هنا لدعم القوات المصرية وهم شركاؤنا في هذا المجال، هذه الفعالية الكبيرة تحضرها العديد من البلدان، ونحن سعداء للغاية للتواجد هنا».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى، والذي تستمر على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولي.

ويعتبر المعرض حدثًا عالميًا فريدًا في مجال الطيران والفضاء، في إفريقيا والشرق الأوسط، وبدأت العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.