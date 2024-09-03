الصحة الفلسطينية: 30 شهيدا ونحو 130 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 30 مواطنًا وإصابة نحو 130 آخرين في الضفة الغربية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية الأربعاء الماضي.

وأعلنت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 682 شهيداً، ونحو 5700 جريح.

وأشارت إلى استشهاد 18 مواطنًا في محافظة جنين، و4 في طوباس، و5 في محافظة طولكرم، و3 بمحافظة الخليل. ونوهت في بيانها أن من بين الشهداء 6 الأطفال، وشهيدان من المسنين.

وقالت إن عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة بعد مرور 333 يومًا بلغ 40 ألفًا و786 شهيدًا، ونحو 94 ألفًا و300 جريح.