اتحاد جدة يعلن تعاقده مع ماريو ميتاي

أعلن نادي اتحاد جدة، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع ماريو ميتاي قادمًا من نادي لوكوموتيف موسكو الروسي على سبيل الإعارة.

ويأتي تعاقد اتحاد جدة مع ميتاي في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي، حيث تم حسم الصفقة مساء أمس الإثنين قبل أن يتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.

ويحمل المدافع الأيسر صاحب الـ21 عاما الجنسية اليونانية أيضا، وبدأ مشواره ضمن صفوفه آيك أثينا، ثم انتقاله في 2022 إلى لوكوموتيف الذي أعاره للعميد في صفقة تقدر بـ 1.2 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

جدير بالذكر أن ميتاي يُعد الصفقة التاسعة لاتحاد جدة، بعد موسى ديابي وحسام عوار وبريدراج رايكوفيتش وأحمد الغامدي وسعد الموسى ومعاذ فقيهي وستيفن بيرجوين ودانيلو بيريرا.