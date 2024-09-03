تركيا: متمسكون بعلاقات تقوم على حسن النية مع سوريا

أعربت الخارجية التركية عن ترحيبها بجهود روسيا للوساطة في تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، مؤكدة تمسك الجانب التركي بعلاقات تقوم على حسن النية مع سوريا.

وبحسب وكالة «نوفوستي»، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها «ترحب بجهود روسيا لإقامة تعاون بين أنقرة ودمشق».

وأضافت الوزارة: «نود أن نرى في سوريا جارة، تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضا في قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلا من عدم الاستقرار ليس فقط لتركيا ولكن أيضا في المنطقة التي تشهد تطورات».

وتابعت: «يجب بذل الجهود لتنفيذ ذلك على أساس مبدأ حسن النية، دون شروط مسبقة وبمنهج واقعي، لتهيئة الأرضية اللازمة في هذا الإطار».

من جهته لفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة لـRT مؤخرا، إلى أن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين شركائها في دمشق وأنقرة، مؤكدا أن اجتماعا جديدا سيعقد في المستقبل القريب.