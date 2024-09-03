مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم على طريق ميت غمر المنصورة

شهد كوبري دقادوس على طريق ميت غمر المنصورة مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين؛ نتيجة اصطدام سيارة بأخرى.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم؛ أدى لوفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كلً من محمد محمود، 37 سنة، بكسر في الذراع الأيسر وسحجات متفرفة بالجسم، وعلاء عبدالسلام، 35 سنة، بكسر في الجمجمة ونزيف وكدمات بالرقبة، ووفاة وجيه توفيق موسى، 58 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر، وإيداع الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.