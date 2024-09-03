حى حلوان يناشد المواطنين التوجه للمركز التكنولوجى لاستيفاء أوراق التصالح على البناء المخالف

ناشد الدكتور أحمد القزاز، رئيس حى حلوان، جنوب محافظة القاهرة، مواطنى الحى الذين تقدموا بطلبات التصالح على الأبنية المخالفة وفقا للقانون رقم 17 لسنه 2019 ولم يستوفوا باقي مستندات الملف.

وطالب القزاز، اليوم الثلاثاء، بسرعة التوجه إلي المركز التكنولوچي التابع لحي حلوان لاستيفاء المستندات، وإمكانية الانتهاء من إجراءات التصالح في خلال مده أقصاها 60 يومًا من تاريخ الإعلان وإلا سيعتبر الطلب لاغيا مع احقية في استرداد جدية التصالح.

وأوضح رئيس حى حلوان أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع علي رأس اولويات الدولة والتي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.