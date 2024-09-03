30 طالبا مصريا يتوجهون إلى بريطانيا للدراسة ضمن منحة تشيفنينج

استضاف السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، حفل وداع لـ 30 من طلاب منحة تشيفنينج، وقدم لهم أطيب التمنيات وهم يستعدون للانطلاق في رحلتهم إلى بريطانيا لمدة عام واحد للحصول على درجة الماجستير، في جامعات بريطانية مرموقة.

- دور المنحة في تعزيز القادة العالميين

وأكد السفير البريطاني، أهمية برنامج منحة تشيفنينج الممول بالكامل، والذي يهدف إلى تعزيز القادة العالميين وتعزيز التفاهم المتبادل بين المملكة المتحدة ومصر.

ويمثل الباحثون المغادرون من دفعة 2024-2025، والذين تبلغ نسبة الإناث منهم 50%، سبع محافظات مصرية مختلفة.

- دراسات متنوعة تشمل تغير المناخ والتعليم

وتمتد دراساتهم عبر قطاعات متنوعة منها عمليات السكك الحديدية، وتطوير الأدوية، وتمويل تغير المناخ، وعلم الأحياء السرطانية، والتمويل، والقانون، والتنمية، والعلاقات الدولية، والتعليم والاتصالات.

وترعى شركة بي بي، الشركة البريطانية الرائدة في مجال النفط والغاز، وواحدة من أكبر المستثمرين البريطانيين في مصر، باحثًا سيدرس في جامعة يورك.

وخاطب خريج برنامج تشيفنينج ماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة والشريك في شركة كاتاليست بارتنرز القابضة، الطلاب حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة الممتازة لتوسيع معارفهم أثناء عملهم على خلق تأثير إيجابي في المجتمع المصري.

وقال شوقي: "على مدار أربعين عامًا، يوفر برنامج منح تشيفنينج للشباب المصري فرصًا تُعتبر بمثابة علامات فارقة في تطورهم المهني وتجاربهم الحياتية، ولا شك أن خريجي منح تشيفنينج ساهموا بشكل كبير في نمو مصر وتقدمها عبر مختلف القطاعات".

من جهته، قال السفير البريطاني في مصر جاريث بيلي: "في عامي الثالث كسفير في مصر، لا يتوقف شغف وطموح هؤلاء الشباب والفتيات المتميزين عن إبهارنا.

وأضاف بايلي أن منحة تشيفنينج ليست مجرد برنامج يفتح الأبواب لقادة المستقبل من خلال التعليم، بل إنها تعزز أيضًا الروابط الدائمة بين المملكة المتحدة ومصر.

وتابع السفير: معا، نبني شبكة من صناع التغيير المنكبين على معالجة التحديات العالمية وتعزيز التفاهم المتبادل.

وتمنى السفير لطلاب تشيفنينج المغادرين كل التوفيق في بريطانيا، مضيفاً: أتطلع إلى رؤية كيف سيستخدم هؤلاء الدارسين خبراتهم لخدمة بلدهم الحبيب مصر.

وهناك أكثر من 1500 منحة دراسية معروضة على مستوى العالم للعام الدراسي 2024-2025، وهو ما يمثل استثمارا كبيرا من جانب حكومة المملكة المتحدة نحو تطوير قادة الغد.

- قبول 1500 مصري في المنحة خلال 40 عامًا

وقد تم قبول أكثر من 1500 مصري في البرنامج منذ إطلاقه في مصر، منذ 40 عامًا.

ومن بين خريجي برنامج تشيفنينج المصريين البارزين العديد من الشخصيات المؤثرة التي قدمت مساهمات كبيرة في مجالاتهم. ومن بينهم أحمد كوجك وزير المالية؛ و الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي؛ و الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية؛ والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتم الآن فتح باب التقديم لبرنامج منحة تشيفنينج التابع للحكومة البريطانية للعام المقبل، وسيغلق في 5 نوفمبر 2024. جميع المواطنين المصريين المقبل لمن هم على درجة جامعية، ولديهم خبرة عمل لا تقل عن عامين والذين يستوفون شرط اللغة الإنجليزية مؤهلون للتقديم عبر الإنترنت.