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غدا.. استئناف محادثات المناخ بين الصين وأمريكا في بكين

بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 9:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 9:50 ص

يستأنف مفاوضو المناخ من كل من الولايات المتحدة والصين غدا الأربعاء، محادثاتهم في بكين، فيما قد يمثل الفرصة الأخيرة لأكبر مصدرين للتلوث في العالم لإيجاد أرضية مشتركة بينهما للعمل قبل انعقاد قمة المناخ العالمية في نوفمبر المقبل.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، إن جون بوديستا ، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لسياسة المناخ الدولية، ومبعوث الصين للمناخ ليو زينمين سيترأسان الاجتماعات التي تعقد من الأربعاء إلى الجمعة، كجزء من لجنة العمل بين البلدين التي أنشئت في وقت سابق العام الجاري.

ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة البيئة الصينية، إن الجانبين سيبحثان الطرق العملية التي يمكنهما التعاون من خلالها ، وكذلك خطط التعامل مع المناخ المحلي الخاص بهما.

وتأتي المحادثات قبل أقل من ثلاثة أشهر من انعقاد قمة المناخ " كوب 29" في أذربيجان، والانتخابات الأمريكية التي لن تقرر فقط الرئيس المقبل لأمريكا ولكن أيضا نهجها في مجال التلوث الاحتراري للكوكب.

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