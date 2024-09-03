سموتريتش يقدر تكلفة الحرب في 2025 بأكثر من 68 مليار دولار

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عرض خطته لميزانية 2025، وتقدر فيها تكلفة الحرب بأكثر من 68 مليار دولار.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على الميزانية الإسرائيلية لعام 2025، التي تجري مناقشتها قبل التوقيع عليها، قائلا إن تل أبيب تخوض "أطول الحروب وأكثرها تكلفة".

وأضاف أن الحرب زادت العجز، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها كانت "صحيحة، وأبقت على استمرار الاقتصاد"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي، يتسحاق بريك، إن موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا يمثل حكم إعدام للمخطوفين وحرب استنزاف لا نهاية لها، مضيفاً أن استمرار الحرب خطر وجودي على إسرائيل وليس على حركة حماس.

وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن لدى نتنياهو دائما عذرا لمواصلة الحرب إلى الأبد عبر دخول رفح ثم نتساريم والآن فيلادلفيا، موضحا أن الشيء الوحيد الذي يهم نتنياهو هو عدم انهيار حكومته.