وكيل صحة البحيرة يجري جولة مرورية ميدانية على مستشفى كفر الدوار العام

أجرى الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، زيارة إلى مستشفى كفر الدوار العام، تفقد خلالها وحدة القسطرة القلبية، حيث أمدت الوزارة المستشفى مؤخرا بجهاز قسطرة قلبية بتكلفة تجاوزت 23 مليون جنيه.

وتواصل عساف مع جميع القيادات بالوزارة لتدبير الاحتياجات، وإنهاء إجراءات الترخيص والتكويد على منظومة القضاء على قوائم الانتظار.

كما قام عساف بالتنسيق المباشر مع المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الإسكندرية لتدريب الفريق الطبي بالوحدة على أعلى مستوى، و التنسيق لعقد بروتوكول تعاون مع الجامعة لإمداد الوحدة بالاستشاريين المتميزين من جامعة الاسكندرية.

وأكد أن هذه الوحدة تعد إضافة قوية للعمل بمستشفى كفر الدوار العام وللخريطة الصحية بالمحافظة، بما يساهم في التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وسيخدم أهالي كفر الدوار والمراكز المجاورة.

وشدد خلال المرور بعدم توجيه مريض الطوارئ لشراء أدوية أو مستلزمات من خارج المستشفى، حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء اضافية، وشدد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية و حُسن التعامل، والانضباط الإدارى وتواجد الفرق الطبية فى الأماكن المخصصة لها.

وتحدث مع بعض المرضى واستطلع رأيهم فى الخدمة المقدمة لهم والتقى ببعض أهل المرضى واستمع إلى رؤيتهم وطلباتهم، واستبين منهم عن رأيهم فى الخدمة الطبية المقدمة لهم.