 المفوضية العليا للاجئين: 3% فقط من اللاجئين يمكنهم الحصول على التعليم العالي - بوابة الشروق
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المفوضية العليا للاجئين: 3% فقط من اللاجئين يمكنهم الحصول على التعليم العالي

أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 9:57 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 9:57 م

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين ، إن نسبة اللاجئين الذين يمكنهم الحصول على التعليم العالي لا تزيد عن 3 % فقط.

وأوضحت - في تقرير اليوم الخميس بعنوان ( أصوات الطلاب اللاجئين في التعليم ) - أنه على الرغم من أن فرص حصول اللاجئين على التعليم العالي محدودة إلا أنه تم إحراز تقدم كبير في توسيع مجموعة الفرص الحالية ..مشيرة إلى أن نسبة 3 % بنهاية عام 2018 تعد زيادة بسيطة لكنها ذات تأثير كبير مقارنة بالعام السابق الذي لم تتجاوز فيه النسبة 1 %.

وأضافت أن 6866 لاجئا شابا قد التحقوا بالتعليم العالي في 51 دولة العام الماضي، مشيرة إلى أن الطلاب اللاجئون السوريون يمثلون أكبر مجموعة 36 % ، يليهم أفغانستان 14 % ، جنوب السودان 12 %، الصومال 10 %، جمهورية الكونغو الديمقراطية 5 %، السودان 4 %.

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