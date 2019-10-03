موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الخميس في الدوري

يواجه فريق الزمالك اليوم نظيره مصر المقاصة، فى مسابقة الدورى، حيث يرغب الزمالك فى تحقيق الفوز لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الفوز فى بطولة الدورى.

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

ويدخل الزمالك المباراة، وشعاره الفوز ولا بديلا عنه، إذا ما أراد المنافسة مبكرا علي درع الدوري الغائب عنه منذ أربعة مواسم ، ويحمل اللقاء رقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن فاز الزمالك في 6 مباريات، بينما حقق المقاصة الفوز في 6 مباريات، وتعادلا في مباراة وحيدة.

ويسعي الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو" المدير الفنى للزمالك، لتحقيق حلم النادي الأبيض في إعادة البطولات للزمالك ، بعدما قاده للفوز بكاس مصر ، في الوقت الذي خسر لقب آخر وهو السوبر امام الغريم التقليدي الاهلي .

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة المقاصة

ويرفض ميتشو إجراء تعديلات جذرية على تشكيل فريقه فى مواجهة المقاصة، حيث من المتوقع أن يخوض الأبيض المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى الدفاع محمود علاء وبجواره محمد عبد الغنى أو محمود حمدى الونش، وحمدى النقاز وعبد الله جمعة، فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب، وفى الهجوم مصطفى محمد.