الرئيس الفلبيني يتعرض لانتقادات حادة بسبب مظهره غير اللائق خلال زيارة روسيا

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تعرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الذي يزور روسيا حاليا، لانتقادات شديدة بسبب الظهور برابطة عنق غير مربوطة باحكام وقميص ،خلال لقاء مع رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادو بانيلو إن دوتيرتي التقى ميدفيديف أمس الأربعاء، وأشار خلال اللقاء إلى زيادة التبادلات الدفاعية والعسكرية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

ولكن بالنسبة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الفلبين وروسيا، كان الاجتماع مثيرا للاهتمام بسبب مظهر دوتيرتي غير اللائق أثناء مصافحة ميدفيديف، وانتشرت بشكل كبير صور لهذا المشهد.

وكتب الصحفي الروسي بافل فوندرا على تويتر: "الإنترنت الروسي يتعرض للانفجار: /هل كان (دوتيرتي) يشرب (الكحول) طوال الليل؟/، /هل غادر الحانة لتوه؟،/، /هل يعلم الفلبينيون ما هو بروتوكول (الزيارة الرسمية)؟/"

وفي مانيلا، انتقد مستخدمو الإنترنت دوتيرتي بسبب "جلبه العار" على الفلبين، بينما طالب البعض روسيا بالاحتفاظ به.

وجاء في إحدى التغريدات: "نعتذر بشأن هذا الرجل". وجاء في أخرى: " كن سعيدا أنه ليس رئيسك".

وكتب أحد مستخدمي تويتر: "إنه أفضل وألمع رئيس لنا... يرجى الاحتفاظ به هناك!".

ودافع بانيلو عن دوتيرتي في مواجهة الانتقادات، قائلا إن الرئيس خفف من إحكام رابطة العنق فقط ليشعر براحة أكبر.

وقال: "إنه يشعر بالاختناق وعدم الراحة للغاية إذا تم إحكام الربطة حول العنق ... الرئيس يهتم بالنظافة للغاية. تنبعث من جسده رائحة منعشة كما يلاحظ الأشخاص الذين يقتربون منه".

ومن المقرر أن يلتقي دوتيرتي نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس.