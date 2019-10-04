ما يحدث الآن هو تنافس مع حركة النهضة للوصول إلى السلطة

قال حاتم المليكي، المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، إن رفض القضاء الإفراج عن القروي كان متوقعًا ولم يكن غريبًا، خاصة أن المحكمة دفعت بعدم الاختصاص؛ ما جعل الجميع يدرك أن المسألة سياسية بحتة تتعلق بالعملية الانتخابية وتسليم السلطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العرب في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء اليوم الخميس، أن الهيئة القضائية اليوم في موقف محرج وتونس في مأزق، والجميع يطالب المنظمات الوطنية باحترام مبدأ تكافؤ الفرص والإفراج عن القروي، معقبًا:«هذه مسرحية سيئة الإخراج ولا يمكن اعتبارها انتخابات».

وتابع أن القروي وجه رسالة من محبسه إلى اللجنة العليا للانتخابات، مضمونها أنه يطالب بتطبيق الشروط والسماح بإجراء حملته الانتخابية ميدانيًا حتى يمكن القبول بالنتيجة.

وأكد المليكي أن حزب "قلب تونس" يعتبر ما حدث في تونس خلال الـ7 سنوات الأخيرة هي مسؤلية حركة النهضة، وأنها المصدر الرئيسي للفشل وتدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المسألة أصبحت واضحة للجميع، وهي أن ما يحدث هو تنافس مع حركة النهضة فيما يتعلق بالوصول إلى السلطة.