منتخب الفروسية يغادر إلى إسبانيا للمشاركة فى البطولة المؤهلة للأولمبياد

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تتوجه بعثة منتخبنا الوطنى للفروسية إلى مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الخميس للمشاركة فى البطولة الدولية التى تقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجارى، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

ويشارك فى البطولة 18 دولة منها إيطاليا وإيرلندا وإسبانيا وبلجيكا والدانمارك والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والمكسيك وكولومبيا، ويتأهل فى بطولة الفرق إلى الدورة الأولمبية المنتخب الذي يحصل على المركز الأول فقط .

وحرص هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية على رئاسة البعثة، نظرًا لأهمية البطولة.

ويضم منتخبنا أربعة فرسان هم عبد القادر سعيد ونائل نصار وعلاء ميسرة وسامح الدهان، بالإضافة إلى الفارس كريم الزغبي احتياطيًا.

في الوقت نفسه يستعد منتخبنا الوطني للسفر إلى المغرب للمشاركة في أحد بطولات الدوري العربي المؤهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل، والتجهيز لخوض منافسات البطولة المؤهلة للأولمبياد التي تقام في المغرب، والتي يشارك فيها 24 دولة خلال الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر الجاري.