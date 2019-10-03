السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية: مجمع الورش الحرفية يتضمن 464 ورشة بتكلفة 100 مليون جنيه

قال جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية، إن مشروع مجمع الورش الحرفية الجديد؛ يتضمن إقامة 464 ورشة مختلفة المساحات تم الانتهاء من تشييد 409 منها، بالإضافة إلى 70 محلا تجاريا ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف ومطعم ومبنى إدارى، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون جنيه، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السكرتير العام المساعد للمحافظة اليوم الخميس، مع أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة المشروع في حضور عدد من القيادات المحلية لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي تمت إقامته داخل نطاق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية على مساحة إجمالية قدرها 25 فدانا.

وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة -في بيان- ضرورة ترويج المشروع إعلاميا في مختلف وسائل الإعلام وتسويقه بصفة خاصة لأصحاب الورش والصناعات الحرفية، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على الدراسة المالية بشأن تقسيط وجدولة مقابل تكلفة الورش الحرفية على المنتفعين بالمشروع على أقساط سنوية ومقدم 20 % من قيمة التكلفة للورشة.

ووجه مسعود جميع ممثلي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من إعداد دراسة آليات التعامل فى إدارة المشروع وكيفية تنفيذ المستهدف منه لنقل الورش من داخل المدينة ووسط الكتلة السكنية إلى الموقع الجديد وسرعة انهاء المشروع فى التوقيت المحدد له لا سيما أنه تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية والإنشاءات.