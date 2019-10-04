حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي يناقشان مستجدات عملية طرابلس

قام رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بزيارة إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحةالليبية التقى خلالها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وعدد من قيادات وضباط القوات المسلحة.

وأطلع حفتر، خلال الزيارة، على سير المعارك ومجريات إستعادة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، كما تم مناقشة عدة موضوعات ذات صلة على رأسها مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة، وفقا لما نقله موقع "قناة ليبيا".

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الوضع في ليبيا بـ”المعقد”، وذلك في معرض سؤاله، خلال مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، عن كيفية إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ فترة طويلة.

وقال بومبيو، خلال المقابلة: "إذن الأمر معقد. وأعتقد أن الخطوة الأولى هي أن يتوقف جميع الذين يوفرون من الخارج أسلحة وذخائر وقدرات لأي طرف على الساحة” الليبية، وذلك من أجل “الحد من تدفق أدوات العنف في المنطقة هناك في ليبيا”، وفقا لوكالة "أكي" الإيطالية.

إلى ذلك، قال القبطان أندريا تاسارا، الذي يمثل خفر السواحل الإيطالي في خطابه أمام البرلمان الأوروبي، إنه "منذ عام 1991 حتى الآن، أنقذ خفر السواحل الإيطالي حوالي مليون شخص في جميع أنحاء البحر المتوسط".

وأضاف تاسارا: "لا يوجد في تونس منطقة للبحث والإنقاذ (سار) رغم التصديق على اتفاقية هامبورج (الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر)"، مشيرا إلى أن ليبيا صدقت على الاتفاقية ولها منطقة (سار) الخاصة بها"، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية.