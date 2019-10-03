إندونيسيا تتعلم الدرس وتحجم عن وضع هدف نمو كبير في خططها

قال وزير التخطيط الإندونيسي بامبانج برودجونيجورو إن حكومة بلاده لم تبق على تحديد هدف النمو بنسبة 7% في خطتها الوطنية النصفية للفترة الرئاسية التي تمتد من عام 2020 إلى 2024 ، حيث أنه من المحتمل أن تحول القوى المحركة الاقتصادية العالمية دون تحقيق الهدف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن بروديونجورو قوله للصحفيين في جاكرتا إنه تم اعتبار هدف 7% في الخطة الوطنية النصفية للنمو في الفترة من 2015 إلى 2019 أنه مرتفع للغاية عندما سار الاقتصاد العالمي في الاتجاه المعاكس.

وسوف تراقب الحكومة عن كثب التنمية العالمية، نظرا لأنها تلعب دورا في تعقيد النمو الاقتصادي.

وتعد الحكومة لسيناريو استهداف النمو بنسبة 3% في الخطة المقبلة، مع إمكانية تحديد هدف نمو متفائل بنسبة 6% في المتوسط وهدف معتدل نسبته 7ر5% في المتوسط.

ويحدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو السيناريو الذي سوف يتم اختياره في الخطة بعد تنصيبه لبدء ولاية جديدة في 20 أكتوبر.

وتسعى الحكومة إلى إكمال الخطة قبل نهاية العام الجاري.

ويبقى رأس المال البشري والبنية التحتية أولويات في الخطة. كما تركز الخطة على الغذاء ومرونة الطاقة والحد من آثار الكوارث الطبيعية .

ووعد الرئيس بتبني قواعد جديدة للعمل والاستثمار.