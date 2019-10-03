عبدالغفار: الظروف الاقتصادية منعت أستاذ الجامعة من أداء دوره التوعوي تجاه طلابه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن للجامعات المصرية دور تربوي وليس فقط تعليمي، فهي المكان الذي تتشكل فيه وطنية الإنسان ووجدانه وثقافته.

وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء dmc» مساء أمس الأربعاء، أن التطوير داخل الجامعات لا يأتي فقط من خلال الوزارة، بل على العاملين بالجامعات المصرية والأساتذة دور كبير في تشكيل الوعي لدى الطلاب، معقبًا: «لدينا جميعا أساتذة أثروا في شخصيتنا وكانوا قدوة كبيرة لنا في جميع نواحي الحياة».

وتابع: «الأستاذ الجامعي قدوة لطلابه إلا أنه نتيجة الظروف الاقتصادية والحياتية لم يُمنح الأستاذ مساحة من الوقت، لتوعية الطالب بشكل كاف عن وطنه ومستقبله ومتطلبات سوق العمل وغيره».

وأوضح أن للجامعة دور ثقافي وديني وسياسي، كبير بجانب الدور التربوي والتعليمي؛ وعليه تُنظم الأنشطة الترفيهية داخل الحرم الجامعي، من الزيارات الدورية لعدد من الجهات ككليات الجيش والشرطة، للتعرف على الحياة العسكرية داخل هذه الكليات، والمشرعات القومية بالبلاد، بالإضافة إلى عقد حلقات نقاش مع أسر الشهداء، وأساتذة في المجالات الدينية والوطنية والسياسية.