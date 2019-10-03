الركود يصيب اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام

أصاب الركود اقتصاد منطقة اليورو في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى ركود قطاع الصناعة وتباطؤ قطاع الخدمات بصورة أكبر من المتوقع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من أنه تم تسجيل التباطؤ بصورة كبيرة في قطاع الصناعة، إلا أن مؤشر الخدمات تراجع الشهر الماضي لأدنى مستوى له منذ شهر يناير الماضي.

وقد أظهر تقرير منفصل أن قطاع الخدمات في بريطانيا انكمش بصورة غير متوقعة، ليسجل أضعف قراءة منذ إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016.

وتراجع اليورو أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يسترد جزءا من قيمته خلال اليوم.

وقالت مؤسسة "أي اتش اس ماركت"، التي تصدر مؤشر مديري المشتريات، إن صادرات قطاع الخدمات في منطقة اليورو تراجعت للشهر الـ13 على التوالي. كما سجل مؤشر الخدمات الألماني أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام، وانخفض أيضا مؤشر الخدمات الفرنسي.

وقد سجل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو 1ر50 نقطة، وهو يعد أدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أعوام، ويمثل ارتفاعا بصورة طفيفة عن حاجز الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في القطاع.

ويشار إلى أن هذه البيانات تضيف إلى الدلالات التي تشير إلى أن التوترات التجارية وضعف النمو الاقتصادي العالمي والغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنطوي على تداعيات مدمرة على الاقتصاد.