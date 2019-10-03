 جامعة جنوب الوادي ترشيح رئيسها السابق لجائزة الدولة التقديرية - بوابة الشروق
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جامعة جنوب الوادي ترشيح رئيسها السابق لجائزة الدولة التقديرية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 10:11 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 10:11 م

قرر مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، ترشيح الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، لجائزة الدولة التقديرية لعام 2019.

وقال رئيس الجامعة - في بيان اليوم الخميس - إن المجلس على المشروعات التنافسية المقدمة من كلية التربية النوعية وكلية الزراعة، واللائحة الداخلية لنيل درجة البكالوريوس المهني في العلوم المالية والتجارة بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بكلية التجارة، و فتح باب التقدم للدبلومة التخصصية للتمريض والحالات الطارئة والحرجة بالمعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض.


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