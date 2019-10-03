جامعة جنوب الوادي ترشيح رئيسها السابق لجائزة الدولة التقديرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، ترشيح الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، لجائزة الدولة التقديرية لعام 2019.

وقال رئيس الجامعة - في بيان اليوم الخميس - إن المجلس على المشروعات التنافسية المقدمة من كلية التربية النوعية وكلية الزراعة، واللائحة الداخلية لنيل درجة البكالوريوس المهني في العلوم المالية والتجارة بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بكلية التجارة، و فتح باب التقدم للدبلومة التخصصية للتمريض والحالات الطارئة والحرجة بالمعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض.