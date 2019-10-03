رسوم أمريكية 10% على طائرات الاتحاد الأوروبي و25% على سلع أخرى

قال مسؤول بمكتب الممثل التجاري الأمريكي، مساء أمس، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما نسبتها 10% على الطائرات و25% على سلع صناعية وزراعية أخرى من الاتحاد الأوروبي في إطار عقوبة سمحت بها منظمة التجارة العالمية في قضية دعم الطائرات الدائرة منذ فترة طويلة بين الجانبين.

لكن رسم الطائرات لن يسري على المكونات، حسبما أبلغ المسؤول الصحفيين في مؤتمر بالهاتف، مما سيعفي إنتاج إيرباص في ولاية ألاباما الأمريكية من زيادة التكاليف، وكذلك استخدام بوينج للمكونات الأوروبية في طائراتها.

وقال المسؤول إن من المتوقع بدء تطبيق الرسوم في 15 أكتوبر لكنه لم يحدد الحجم الإجمالي لسلع الاتحاد الأوروبي التي ستشملها الرسوم.

كانت منظمة التجارة سمحت للولايات المتحدة في وقت سابق يوم الأربعاء بفرض رسوم استيراد على سلع أوروبية قيمتها 7.5 مليار دولار، بسبب دعم غير مشروع يقدمه الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص.